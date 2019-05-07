20 yıl hapis istenen gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Örgüt üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında 20 yıl hapis cezası talep edilen gazeteci Kibriye Evren’in yargılandığı davanın 5’inci duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Kibriye Evren, sürdürdüğü açlık grevi eyleminin 143’üncü gününde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı. Ancak avukatları, ailesi ve meslektaşları duruşmada hazır bulundu. Oturumda dosyaya gelen evraklar okundu. Ardından savcılık, esasa dair görüşünü tekrar ederek Kibriye Evren için hapis cezası istedi.



Avukat Resul Tamur ise müvekkilinin savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı, savunmasını kendisinin yapması ve son söz hakkının tanınmasını talep etti. Esas hakkında savunmaları için ayrıca süre de talep eden avukat Tamur, benzer dosyada yargılanan gazetecilerin beraat ettiğini; aynı şekilde Evren’in de tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.



Avukat Pirozhan Karali ise Evren’in yaklaşık 10 aydır tutuklu olduğunu söyledi. Müvekkilin örgüte üye olduğunu gösterecek bir delilin olmadığını kaydeden Karali, “Gazetecilik faaliyetleri dışında bir faaliyet bulunmamıştır. Gizli tanık müvekkilimin hangi talimatı kimden alıp nereye getirdiği veya talimat doğrultusunda ne yaptığını somut bir şekilde anlatmamıştır. Muhalif gazetecilik yapmaktadır; bu da örgüt üyesi olduğu anlamına gelmez. Öncelikle tahliyesine aksi halde ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz” dedi.



Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, suçun vasfı, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Evren’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, oturumu erteledi.