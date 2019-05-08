Atatürkçü Düşünce Toplulukları ve Kulüpleri'nden YSK'nin kararına tepki

Atatürkçü Düşünce Toplulukları ve Kulüpleri'nin yayımladığı bildiri şöyle:



ULUSAL İRADEYE TEK ADAM DARBESİ!

Ulusal bağımsızlığını, Gazi Meclis’in önderliğinde kazanmış Türk ulusunun tam bağımsızlık mücadelesi, bir asrı devirmek üzere. Bizler, Atatürkçü gençler olarak tam bağımsızlığımızın temelinin Türk ulusuna ve onun iradesine dayandığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme kararı sonrası vurgulamak zorunluluğu duyuyoruz.



Siyasi iktidar ve Yüksek Seçim Kurulu el ele verip Türk ulusunun iradesine darbe vurmak niyetindedir.

100 yıl önce, egemenliğini ulaşılmaz göklerden yere indiren ve kendisini egemenliğin kayıtsız şartsız tek sahibi haline getiren Türk ulusu, sandığına ve iradesine sahip çıkmak zorundadır.



Hukuk tanımazlığın son raddesi olarak yorumladığımız Yüksek Seçim Kurulunun bu kararı, Türk gençleri için hükümsüzdür. Yüksek Seçim Kurulunun aldığı bu karar, şu anda meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidar için meşruiyetinin temeli olarak gösterdiği "Sandık Demokrasisi"nin de yok olduğu anlamını taşır.



Emperyalistlerin savaş makineleri, öz yurdumuz Anadolu’da tam bağımsızlığımıza kast etmek isterken ulusun iradesinin tek temsilcisi Gazi Meclis, demokrasinin gerekliliklerini yerine getirerek Kurtuluş Savaşı’mızı başarıya ulaştırmıştı. Bugün ise emperyalistlerin güdümündeki terör örgütleriyle mücadele edip her gün şehit verirken, ekonomimiz için tehlike alarmları çalarken, toplum olarak sürekli kutuplaştırılırken; tam bağımsız ve gönençli Türkiye için demokrasiden başka bir çözüm aramak geçersizdir. Bu durum da Türk Ulusunun demokrasi kültürüne aykırıdır.

Halk iradesine yapılan bu keyfi müdahale, son birkaç günde verdiğimiz "6 Şehidin" üzüntüsünü yaşayan halkımızın kutuplaşmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin seçim tartışmalarından önce düzeltilmesi gereken ekonomisi, sağlanması gereken güvenliği ve korunması gereken çocukları vardır.

"Atatürk İlke ve Devrimleri" ışığında, üniversitelerde Tam Bağımsız Türkiye mücadelesi veren ADT/K’ler olarak bizler, Yüksek Seçim Kurulunu ve siyasi iktidarı, sadece koltuk sevdası için verilen ve kabul edilebilir hiçbir yanı olmayan bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz.

EGEMENLİK KİŞİNİN VE KİŞİLERİN YA DA GRUPLARIN DEĞİL, KAYITSIZ ŞARTSIZ ULUSUNDUR!