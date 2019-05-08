AKP, İmamoğlu'na destek veren sanatçıları 'kayıt' altına aldı!

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyadan destek veren sanatçıları hedef alan skandal bir paylaşım yaptı. Safi daha sonra gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.