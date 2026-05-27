Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

27.05.2026 11:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre 14 siyasi parti ile görüşülecek. Söz konusu görüşmeler bayramın 2. gününde gerçekleşecek.
Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP, 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

İKİNCİ GÜNDE YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Buna göre Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, siyasi partilerin heyetlerini ağırlayacak. 

Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da aynı saatlerde ilgili siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak. 

İşte saat saat bayramlaşma programı...

  • 09.30: Deva Partisi
  • 10.00: Anavatan Partisi
  • 10.20: Anahtar Parti
  • 11.30: İYİ Parti
  • 12.00: Büyük Birlik Partisi
  • 13.40: Demokrat Parti
  • 14.25: Gelecek Partisi
  • 14.50: Türkiye İşçi Partisi
  • 15.45 Zafer Partisi
  • 16.15: Yeniden Refah Partisi
  • 16.45: Milli Yol Partisi
  • 17.15: Bağımsız Türkiye Partisi
  • 17.35: Saadet Partisi
  • 18.00: Sol Parti
