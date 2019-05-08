TRT, #HerŞeyÇokGüzelOlacak diyen Sibel Tüzün'ün programını iptal etti

İmamoğlu'na destek veren ve Safi'nin fişleme listesinde bulunan şarkıcı Sibel Tüzün'ün TRT’deki programı iptal edildi. Tüzün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş, bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak” ifadelerini kullandı.
Yeni şarkımız #olaylaragel radyopr turu kapsamında gerçekleştireceğimiz 14 Mayıs tarihli TRTFm programı yetkili makamlar tarafından geçtiğimiz gün yaptığım @ekrem_imamoglu konulu twitter paylaşımlarım dolayısıyla iptal edilmiş,bugün tarafıma bildirilmiştir. #herşeyçokgüzelolacak https://t.co/sM8Vt5ovGU— SIBEL TUZUN (@sibel_tuzun) 8 Mayıs 2019