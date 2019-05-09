Tuğba Ekinci, Erdoğan'dan özür diledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi sonrası çok sayıda sanatçı, mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu için destek mesajı yayınladı ve "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptı.

Bu sanatçılara bir tepki de, şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi.

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Ekinci, "Her zaman yanınızdayım, çünkü sizi en azından tanıyoruz. Partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim. İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" dedi.