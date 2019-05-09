Fatih’te havuz hesabı tutmuyor!

İstanbul Fatih’te parklarda bulunan süs havuzlarının yıkımına başlandı. CHP Fatih Belediyesi Meclis üyesi ve grup başkan vekili Kazım Akşahin, süs havuzlarının 2010 yılından İtibaren Fatih’in çeşitli semtlerine eski belediye başkanı Mustafa Demir zamanında yapıldığını ve her birinin şu anki değerinın en az 80-90 bin lira üzerinde olduğunu belirterek “31 Mart’ta yeni seçilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu süs havuzlarını sebebi bilinmeyen nedenlerle kaldırtmaya başladı. 10’a yakın parktaki süs havuzunun yıkılacağı söylentisi var. Şu ana kadar 2 tanesini tespit ettik” dedi.

Fatih’teki parklarda bulunan bazı süs havuzlarının yıkılmaya başladığı ortaya çıktı. Bunlardan Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi Şenol Güneş Parkı ve Akşemsettin Caddesi Akşemsettin Şehit İbrahim Küçük Parkı’ndaki süs havuzları yıkıldı ve yerleri parke taşlarla kapatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kazım Akşahin, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni seçilen belediye başkanının, süs havuzlarının sebebi bilinmeyen şekilde kaldırmaya başladığını söyledi.



420 milyon borcu olan belediye



Akşahin, özetle şunları söyledi: “2010 yılından itibaren Fatih’in çeşitli semtlerine eski belediye başkanı Mustafa Demir zamanında yapılan, her birinin şu anki değeri en az 80 - 90 bin TL üzeri olmak üzere süs havuzları yapılmıştı. 31 Mart’ta yeni seçilen sayın Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu süs havuzlarını sebebi bilinmeyen nedenlerle kaldırtmaya başladı. Geçmişte Fatih halkının vergileriyle yapılan bu havuzlar artık yok ve bunca yıl yapılan harcama çöpe gitti. 2018 yıl sonu itibarıyla 420 milyon borcu olan Fatih Belediyesi geçmişte bütçe ayırarak yaptığı havuzunun yıkıyor. 10’a yakın parktaki süs havuzlarının yıkılacağı söylentisi var. Şu ana kadar 2 tanesini tespit ettik, belgeledik. Yaz ayına girerken sıcak havalarda yaşlılarımızın vakit geçirdiği parklar özelliğini kayıp edecek.” l Haber Merkezi