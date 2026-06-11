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Son Dakika... CHP'de 28 PM üyesi istifa etti: Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay hamlesine yanıt

Son Dakika... CHP'de 28 PM üyesi istifa etti: Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay hamlesine yanıt

11.06.2026 12:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... CHP'de 28 PM üyesi istifa etti: Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay hamlesine yanıt

Son dakika haberi... CHP'de Özgür Özel'e yakın 28 PM üyesinin istifa etmesinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu tarafına çevrildi. Müslim Sarı, "Tedbir kararı oldukça kurultay toplanamaz" dedi.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ekibi, PM'den istifa etme kararı aldı. 28 CHP PM üyesi istifa etti.

Karar, 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi için alındı.

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KILIÇDAROĞLU CEPHESİNE YİNE 'TEDBİR' DEDİ

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu yönetiminin parti sözcüsü Müslim Sarı, istifalara karşı 'tedbir kararını' gerekçe sundu.

Sarı, “Tedbir kararı oldukça kurultay toplanamaz. Hem de hiçbir yolla” ifadelerini kullandı.

Sarı ayrıca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmelere ilişkin bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı gerçekleştireceğim. Basın toplantımızı ve açıklamalarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz" dedi.

TÜZÜK 'KURULTAY' DİYOR

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PM ekibi, PM'den istifa etme kararı aldı. Kararın 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi için alındığı öğrenildi.

CHP tüzüğünün 24/3 maddesinde, "Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır" ifadeleri yer alıyor.

Buna göre, 60 kişilik PM'de üye sayısının 40'ın altına düşmesi olağanüstü kurultay için yeterli oluyor.

28 CHP PM üyesinin istifası ile birlikte CHP PM'de 29 üye kaldı.

İlgili Konular: #Kemal Kılıçdaroğlu #Müslim Sarı #Kurultay

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