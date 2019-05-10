"Yerel basına ivme kazandıracak"

Ege’de özlediğimiz habercilik anlayışı: Cumhuriyet Ege! Cumhuriyet basınımızın objektif habercilik geleneğini temsil eden bir basın kuruluşudur. Bu sebeple Türkiyemiz için özeldir ve gereklidir. Cumhuriyet’in özlediğimiz Ege ekini yeniden canlandırarak yayın hayatına kazandırması bizleri çok heyecanlandırdı, sevindirdi. Bu sevindirici gelişme son yıllarda önemi artan yerel basınımıza ivme kazandıracaktır. Cumhuriyet geleneğinin Ege’de bizden haberlerle yaşamaya devam edecek olması, bu geleneğin bir yansıması olarak doğru ve objektif haber anlayışıyla yerel basınımıza büyük bir güç verecektir. Bitmeyecek bir yolculuk olmasını temenni ediyoruz. Cumhuriyet ailesine hayırlı olsun.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU