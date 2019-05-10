Bodrum’dan Samsun’a yelken açan gemi ilk molasını verdi

Pasaport Limanı’na demirleyen gemide Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Tolga Gencer başta olmak üzere çok sayıda yurttaşı ağırladı.



Tunç Soyer, “Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri yeni bir yüzyıla başlıyor. Bu başlangıcın görkemine ve onun hatırasına uygun ve onu canlı tutacak bir girişim. Yol açıklığı diliyorum. İnşallah Bodrum’un bu güzel teknesini, mürettebatı ile birlikte 19 Mayıs’ta Samsun’da göreceğiz. Kalbimiz onlarla beraber olacak” dedi.



Ahmet Aras da, “Bu proje, mücadele ruhumuzu yansıtan bir girişim oldu” diye konuştu. Gemi Çanakkale’ye uğurlandı.