Kayyımın işsiz bıraktığı 1 çocuk babası genç canına kıydı!

Ekonomik durumu kötü olan evli ve bir çocuk babası Argan’ın uzun bir süre işsiz kaldıktan sonra yerel seçimler sonrası tekrardan işe girmek için yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadığı öğrenildi.



Dün Habur Çayı’na atladıktan kısa bir süre sonra gözden kaybolan Argan’a halen ulaşılamazken arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.