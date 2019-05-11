Ekonomik durumu kötü olan evli ve bir çocuk babası Argan’ın uzun bir süre işsiz kaldıktan sonra yerel seçimler sonrası tekrardan işe girmek için yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadığı öğrenildi.
Dün Habur Çayı’na atladıktan kısa bir süre sonra gözden kaybolan Argan’a halen ulaşılamazken arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.
Kayyımın işsiz bıraktığı 1 çocuk babası genç canına kıydı!
Şırnak Beytüşşebap Belediyesi’nde çalışırken atanan kayyım tarafından “sözleşmesi bitti” denilerek işsiz bırakılan Recep Argan adlı yurttaş, dün Habur Çayı’na atlayarak intihar etti.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 23:07
Ekonomik durumu kötü olan evli ve bir çocuk babası Argan’ın uzun bir süre işsiz kaldıktan sonra yerel seçimler sonrası tekrardan işe girmek için yaptığı görüşmelerden de sonuç alamadığı öğrenildi.