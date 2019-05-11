Cezaevlerinde 30 tutuklu ölüm orucunda

Cezaevlerinde devam eden açlık grevlerini takip etmek için İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve hukukçulardan oluşan izleme heyetinin, “Devam Eden Açlık Grevleri Tespit ve Değerlendirme Raporu” verilerine göre, 92 cezaevinde 3 bin civarında tutuklu Güven’e destek vermek için açlık grevi eylemi yapıyor.



İstanbul Bakırköy, Kocaeli Gebze, Van ve Diyarbakır cezaevlerindeki 15 tutuklunun, 30 Nisan’da başlattıkları ölüm orucu eylemi ise 13’üncü güne girerken, Kandıra, Bolu, Patnos, Van ile Tekirdağ 1 ve 2 No’lu cezaevlerinden 15 tutuklunun ölüm orucu eylemleri de ikinci gününde devam ediyor.