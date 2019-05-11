Cumartesi Anneleri, Anneler Günü öncesi 737. kez bir araya geldi

Cumartesi Anneleri, Yaman ve Gül’ün akıbetini sordu

Cumartesi Anneleri, Yaman ve Gül’ün akıbetini sordu Kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin 736’ncı haftasında Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelmek isteyen Cumartesi Anneleri, bir kez daha polis tarafında…