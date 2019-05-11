Cumartesi Anneleri, Anneler Günü öncesi 737. kez bir araya geldi

Anneler bu hafta, 1994’te Küçükçekmece’deki evininin önünden gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan Halil Alpsoy’un ve Adana’da gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kasım Alpsoy’un akıbetini sordu.
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önündeki eyleme CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Arjantin’deki Plaza de Mayo Anneleri ile Diyarbakır ve Şırnak’taki kayıp yakınları da katıldı.