Cumartesi Anneleri, Anneler Günü öncesi 737. kez bir araya geldi

Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle bugün 737’nci kez bir araya geldi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 23:18

[Haber görseli]Anneler bu hafta, 1994’te Küçükçekmece’deki evininin önünden gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan Halil Alpsoy’un ve Adana’da gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Kasım Alpsoy’un akıbetini sordu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önündeki eyleme CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Arjantin’deki Plaza de Mayo Anneleri ile Diyarbakır ve Şırnak’taki kayıp yakınları da katıldı.

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Filiz Kerestecioğlu

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