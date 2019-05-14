Mansur Yavaş meclis salonuna ‘Kalpaklı Atatürk fotoğrafı’ astırdı

Göreve başladığı ilk gün Ankara Ulus’taki Atatürk heykelini köpüklü su ile yıkatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclisi toplantı salonunda da değişikliğe gitti. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Yavaş başkanlık kürsüsünün arkasındaki duvara büyük boy Kalpaklı Atatürk fotoğrafı astırdı.

Mansur Yavaş daha önce de belediye binasının girişindeki ve içerisindeki ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi' yazısına ‘T.C' ibaresi ekletmişti.

Yavaş TBMM kavşağındaki kol saati heykelini de söktürmüş ve bunun yerine Atatürk'ün Ankara'ya gelişini temsilen bir anıt yaptırılacağını açıklamıştı.