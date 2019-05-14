Güven, 189 günden bu yana eylemde

İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) oluşan izleme heyetinin, “Türkiye Hapishanelerinde Devam Eden Açlık Grevleri Tespit ve Değerlendirme Raporu” verilerine göre, 92 cezaevinde 3 bin civarında tutuklu da Güven’in eylemine destek vermek için açlık grevi eylemi yapıyor. Diğer yandan İstanbul Bakırköy, Kocaeli Gebze, Van ve Diyarbakır cezaevlerinde bulunan 5’i kadın, toplam 15 tutuklunun, 30 Nisan tarihinden itibaren başlattıkları ölüm orucu eylemi de 16’ncı gününde. Ayrıca Kandıra Cezaevi, Bolu F Tipi Cezaevi, Ağrı Patnos Cezaevi, Tekirdağ 1 No’lu Cezaevi, Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi ve Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden de toplam 15 tutuklunun ölüm orucu eylemi ise 6’ıncı gününde devam ediyor. HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç’ın Diyarbakır İl Örgütü binasında başlattığı eylem de 3 Mart’tan bu yana sürüyor.