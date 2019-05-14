Annelerin gözaltı ifade tutanaklarına ‘cahil’ yazdılar

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, müvekkillerine yönelik hakaret suçu işlendiğini belirterek tutanaklara “Cahil” ibaresini yazan memurlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktardı.

ÖHD üyesi avukatlar gözaltına alınan tutuklu yakınlarına hukuki destek sunmak üzere emniyet ifadelerinde annelere eşlik ettiklerini aktararak şu ifadeleri kullandılar: “Avukatlar olarak ifadelere yoğunlaşmamız sebebiyle sonrasında 3 müvekkil annenin eğitim durumu kısmına okuma-yazma bilmiyor ibaresi yerine alenen hakaret içeren cahil ibaresinin yazılmış olduğunu tespit ettik. ÖHD üyesi avukatlar olarak annelere karşı bu hakaret suçunu işleyen memurlar hakkında suç duyurusunda bulunup süreci hakından takip edeceğiz.”

Açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önü ve Mısır Çarşısı’nda yapılan eylemlerde gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukat Arzu Kayaoğlu, gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tuncçelik’inde aralarında olduğu 38 tutuklu yakını önceki gün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne çıkarılmış, 40 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.