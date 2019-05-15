Mendil satan çocuğa araç çarptı, babanın ilgisizliği şaşırttı

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Taha Ceddo, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü F.Y. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sağlık ekipleri yerde yatan Taha Ceddo'ya müdahale ederken, bu sırada kaza yerine babası Faysal Ceddo geldi. Çocuğu acılar içinde kıvranan Faysal Ceddo'nun rahat tavırları dikkat çekti.

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