Kabataş-Mahmutbey metro hattında sona gelindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2014’te başlanan Kabataş – Mahmutbey Metro Hattı çalışmalarında sona gelindi. Kabataş’tan başlayıp Mecidiyeköy-Çağlayan-Kağıthane-Nurtepe-Alibeyköy-Yeşilpınar-Veyselkarani-Akşemsettin-Kazım Karabekir-Yenimahalle-Karadeniz Mahallesi-Tekstilkent-Yüzyıl-Göztepe Mahallesi-Mahmutbey güzergahını takip edecek olan toplam 24,5 kilometrelik hattın ilk vagonları 24 Ocak 2019’da raylara indirilmişti. Ardından sinyalizasyon çalışmalarını da başlayan hattın yeni tren sevkiyatı bugün yapıldı. 4 ayrı bölümden oluşan sürücüsüz metro vagonları sabah saatlerinde TIR’larla Tekstilkent’e yapılan ve daha sonra depo olarak kullanılacak Giyimkent – Tekstilkent İstasyonu’na getirildi. Daha sonra vagonların her biri vinçler yardımıyla raylara indirildi. Raylara indirilen trenlerin iç testleri yapılmasının ardından test sürüşü ve sinyal testi yapılacak.

19 istasyonlu Kabataş - Mahmutbey metro hattının bu yılın son çeyreğinde açılması planlanıyor.