İndirim kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk tweet

İstanbul halkının oylarıyla Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nin tartışmalı kararıyla mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu'nun İBB Meclisi'ndeki öğrenci akbilinin aylık 40 TL'ye indirilmesi kararının ardından açıklama yaptı.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun, suda vaat ettiğimiz yüzde 40 indirimin de takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
18 günlük icraatımızdır 👉🏻— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 15 Mayıs 2019
📌 Öğrencilerin aylık abonman ücreti 85 TL'den 40 TL'ye indi
📌 19 Mayıs Bayramı'nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz
📌Ramazan Bayramı'nda ulaşım tüm İstanbullulara ücretsiz
Hayırlı olsun, suda vaadettiğimiz %40 indirimin de takipçisiyiz.