Şarap skandalına bakanlık incelemesi

CHP Milletvekili Tufan Köse’nin, 2014 yılından beri üretimin yapılmayan ve daha önce üretilen tonlarca şarabın kasten bekletilerek satışa sunulmadığı için bozulduğu iddialarını sorgu önergesi olarak yönelttiği, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yanıt geldi.



Köse’nin önergesine aylar sonra gelen yanıtta iddialar doğrulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ve tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi. Bakanlık, Köse’nin AOÇ arazinde yer alan tarihi Alman Büyükelçilik Binası’nın Hayrat İnsani Yardım adlı bir derneğe verildiği iddialarıyla ilgili sorusuna da yanıt verdi. Yanıtta AOÇ’nin 4 Nisan 2018 tarihinde açık ihalede oluşan bedel ile tarihi Alman Büyükelçilik Binası’nın Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne kiraya verildiği kaydedildi. Ancak yanıtta 19 Ekim 2018 tarihinde derneğin isteği üzerine kira sözleşmesinin feshedildiği ve kiracılık ilişkisinin kalmadığı kaydedildi. Fesih tarihin Köse’nin soru önergesini sunduğu 12 Ekim 2018 tarihinden bir hafta sonra yapılması dikkat çekti.