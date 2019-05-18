Dopdolu Cumhuriyet Pazar

Usta sanatçı Cahit Berkay: Bu yaştan sonra kariyerim kötü olacaksa olsun yani, ben razıyım. Ama o kariyer bakkaldan alınan bir şey olmadığı için... Halkın gönlünde edinilen yeri nasıl sileceksin ki...

Kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu’yla (AHBAP) on binlere umut dağıtan sanatçı Haluk Levent: Ben hem sosyalistim dedim, hem de Mustafa Kemal’in bağımsızlık ruhuyla yaptığı çalışmaları ölesiye sevdim. Atatürk’ün o dünya içerisinde kurmaya çalıştığı ülkenin değerini anlayabilmek önemli...”

Almula Merter Churm, hayallerinin peşinden gitti, hiç durmadı! Eşiyle hayatlarının en önemli kararını alarak biri bebek diğeri 4.5 yaşında iki kardeşi evlat edindi. Hikayesini ve yeni çıkan kitabını Gamze Akdemir'e anlattı.

Çok yaşa Vedat Türkali... Yaşasaydı 100 yaşında olacaktı. Mustafa Kemal Erdemol, 2016 yılında yaşamını yitiren senarist, şair ve yazar Vedat Türkali'yi yazdı.