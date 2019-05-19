Süleyman Soylu'dan IŞİD açıklaması

Soylu, Çaykara Derneğinde yaptığı konuşmada, "İstanbul üzerinden Türkiye'ye yönelik bir siyasal çatışmanın önü açılmak isteniyor. Bir meşruiyet kavgası başlatmak istiyorlar. Bu meşruiyet kavgasının ötesinde bir de ideolojik kavga da başlatmak istiyorlar. Yönetilecek İstanbul'dur, bu rövanşizm aklı Türkiye'ye kaybettirir. Epey yol aldık bu mesafeden geri dönmeyelim. Bizim ülkemizi zayıfa düşürüp içerideki çatışmaları arttırmak isteyenler şu an dört gözle bekliyorlar. Geçen gün söyledim, DEAŞ şu sıralar Türkiye'de çok hareketli. Onun için, siyasi, ekonomik ve güvenlik anlamında istikrarımızı devam ettirmek durumundayız. Bunlar kolay kolay yakalanacak fırsatlar değildir, Türkiye önemli bir noktaya geldi. Onun için desteğinize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.