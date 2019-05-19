'Tek tip askerlik' Meclis'e geliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan, AKP grubunun son şeklini verdiği 'tek tip askerlik' sistemi, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak. 1111 sayılı 'Askerlik Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, bedelli askerliği sürekli hale getiriyor.

Bedelli ücretinin 31 bin TL olarak belirlendiği teklife göre, uygulamadan bakaya ve asker kaçakları yararlanamayacak. Yükümlüler erteleme süreleri içinde bedelli hakkını kullanabilecek. Askerlik süresinin 6 ay olarak düzenlendiği teklifte uzun dönem askerlik ise 12 ay öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Mayıs Salı günü, düzenlemenin detaylarını AKP Grup Toplantısı'nda açıklaması bekleniyor. Aynı gün ise teklifin TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.