Melih Gökçek'ten Grup Yorum'lu kutlama

Halkın Hukuk Bürosu, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na göre fon müziğinin izinsiz kullanıldığını belirterek, Gökçek'i tweetin kaldırılması gerektiği yönünde uyardı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının yıl dönümü Gençlik ve Spor Bayramı olarak pek çok ilde kutlandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek de Gençlik ve Spor Bayramı için Twitter’dan yaptığı paylaşımda Grup Yorum’un “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” parçasının olduğu bir video kliple kutladı.

Gökçek’in tweetini alıntılayan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) parçanın telif hakkı koruması altında olduğunu, Grup Yorum üyelerinin söz konusu paylaşımdan son derece rahatsız olduğunu belirtti. “Müvekkilimiz Grup Yorum, tam bağımsızlık mücadelesi vermekte olan bir grup olup sizinle fikirsel olarak uzaktan yakından ilgileri bulunmamaktadır” diyen HHB, parçanın izinsiz kullanıldığını belirterek Gökçek’in paylaşımını kaldırması gerektiği yönünde uyardı.