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Melih Gökçek'ten Grup Yorum'lu kutlama

İstifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Grup Yorum'un "Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor" parçasıyla kutladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 08:22

[Haber görseli]Halkın Hukuk Bürosu, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na göre fon müziğinin izinsiz kullanıldığını belirterek, Gökçek'i tweetin kaldırılması gerektiği yönünde uyardı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının yıl dönümü Gençlik ve Spor Bayramı olarak pek çok ilde kutlandı. Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek de Gençlik ve Spor Bayramı için Twitter’dan yaptığı paylaşımda Grup Yorum’un “Devrim Yürüyüşümüz Sürüyor” parçasının olduğu bir video kliple kutladı.

[Haber görseli]

Gökçek’in tweetini alıntılayan Halkın Hukuk Bürosu (HHB) parçanın telif hakkı koruması altında olduğunu, Grup Yorum üyelerinin söz konusu paylaşımdan son derece rahatsız olduğunu belirtti. “Müvekkilimiz Grup Yorum, tam bağımsızlık mücadelesi vermekte olan bir grup olup sizinle fikirsel olarak uzaktan yakından ilgileri bulunmamaktadır” diyen HHB, parçanın izinsiz kullanıldığını belirterek Gökçek’in paylaşımını kaldırması gerektiği yönünde uyardı.

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[Haber görseli]

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mustafa Kemal Atatürk, Melih Gökçek

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