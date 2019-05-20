Evlerinde rehin alınıp soyulmuşlardı! Sarar çifti için Interpol devrede

İş insanı evinde rehin alınarak soyuldu

İş insanı evinde rehin alınarak soyuldu Eskişehir’de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar, evlerine giren maskeli ve silahlı 3 soyguncu tarafından elleri ve ayakları bağlanarak soyuldu.