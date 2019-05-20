Evlerinde rehin alınıp soyulmuşlardı! Sarar çifti için Interpol devrede

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'de silahla rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar uluslararası olarak yürütülecek.
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AA
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 09:16

[Haber görseli]Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir’de silahla rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Interpol devreye girdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sararve eşi Zehra Sarar’ın Osmangazi Mahallesi’ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınarak, soyulmalarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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Cumhuriyet İMECESİ

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