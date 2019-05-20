Polislerin olduğu araç tırla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları kendi özel otomobilleri ile şehir merkezine gelirken Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında otomobil tırla çarpıştı. Kazada 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.