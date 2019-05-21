Yunan gazetesi İmamoğlu'na kumpas mı kurdu? İlginç bağlantılar

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından ‘’İstanbul’u yeniden fetiheden Yunan’’ başlığını atan Etnos gazetesinin sahibi ile ilgili ilginç bilgiler paylaştı. Ağırel, gazetenin ve Yunan takımı Paok'un da sahibi olan Rus kökenli iş insanı İvan Savvidis ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun fotoğraflarını yayınladı. "Tabii ki Mevlüt Çavuşoğlu bu manşette sorumlu tutulamaz. Ancak bu adam hangi sıfat ile Dışişleri Bakanımız ile görüşüyor?" diye soran Ağırel, şu bilgileri paylaştı:

1-Evet dostlar

Ekrem İmamoğlu’na Yunan gazetesi tarafından yapılan kumpasın ayrıntılarını anlatma vakti geldi değil mi? Buyurun bilgiseline

2-İlk olarak Yunan gazetesi Etnos ta bir haber çıktı.Haber başlığı ‘’İstanbul’u yeniden fetiheden Yunan’’ dı..İlk Fatih Tezcan sonra İ.Melih Gökçek sosyal medya hesaplarından bu haberi işlediler..

3-Ardından da Esenler Belediye Başkanı katıldığı bir iftarda Trabzonlu yurttaşları kızdıracak imalarda bulunarak gazeteyi kaynak gösterdi

4-Tabii dün akşamda yandaş Ahmet Hakan tekrar ısrarla dile getirdi bu konuyu..Ekrem İmamoğlu’da ‘’bir lafa bakarım laf mı diye. Bir de adama bakarım adam mı diye?" Minvalinde iddia sahiplerini adam görmüyorum diye okkalı bir cevap yapıştırdı

5-Şimdi bu site kim? Kime ait? Ve siyasi bağlantısı nedir?

Yunan gazetesinin ismi Ethnos ..Sahibi ise Pontus kökenli rus iş adamı İvan Savvidis...Savvidis aynı zamanda Yunan takımı PAOK ‘un sahibi..

6-Hatta 2018 Mart ayında oynanan PAOK-AEK maçında sahaya silahla giren bir manyak!

7-Peki bu kişi size Türkiye’ye gelip üst düzey görüşme yaptı desem ?

Yanlış duymadınız Savvidis 11 Nisan 2018 tarihinde Ankara’ya geldi ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü

8-Ne konuşuldu dersiniz?

Trabzon Sümela manastırında ayin yapılmasını ve Trabzon’da bir gençlik festivali düzenlenmesi konularını görüşmüşler!

9-Hatta gazeteistanbul adlı sitede Mevlüt Çavuşoğlu ve Savvidis’in yakın arkadaş olduklarını yazıyor!

(Gazete İstanbul'un haberinde 'Ivan Savvidis kimdir?' başlıklı bölüm şöyle: 1958 Gürcistan, Tsalka doğumlu İvan Savvidis. Ailesi Trabzon, Santa göçmeni. Gürcistan’a toplu olarak göç eden Rumlar 23 köy oluşturarak Tsalka’ya yerleştirilirler. İvan Savvidis eğitim görmek için Moskova’ya gider. Üniversiteyi bitirdikten sonra çalışmaya başlar. Gorbaçov sonrası fabrikaların özelleştirilmesini fırsat bilerek ülkenin en büyük tütün fabrikalarını devralır. Kısa sürede oligarklar arasına girer ve milyarder olarak ün yapar. Putin’in ekibindendir. Rusya milletvekilliği ve AB Parlamento üyeliği yapar. Yunanistan’da önemli yatırımları var ve Selanik’teki Makedonya Oteliyle birlikte PAOK Kulübünü de satın alır. Geçtiğimiz yıllarda Trabzon’daki Sumela Manastırı’nda ayin yapılmasının da öncülüğünü yapan Savvidis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın arkadaşıdır.)

10-Tabii ki Mevlüt Çavuşoğlu bu manşette sorumlu tutulamaz.Ancak bu adam hangi sıfat ile Dışişleri Bakanımız ile görüşüyor?

Ekrem İmamoğlu’nu linç etmeye kalkışanlar bu manşeti atan kişi ile buluşan Çavuşoğlu’na bir çift laf edecek mi?

Sizce bu kadar tesadüf (!)çok değil mi?