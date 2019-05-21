1965’te çıkarılan afet yasası şimdi uygulanmak isteniyor

Karaburun Kent Konseyi üyeleri, dün çevre ve şehircilik il müdürlüğü önünde rüzgâr türbinlerini protesto etti. Bu gelişmeler yaşanırken tarım ve hayvancılıkla geçinen Yaylaköy’ün de 14 Ocak 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla “afete maruz bölge” ilan edildiği ortaya çıktı. Çevre örgütleri ve yurttaşlar, konudan habersiz oldukları için karara 60 günlük yasal askı sürecinde itiraz edemediler. Konseyden yapılan açıklamada, “1955’te heyelan olduğu gerekçesiyle afet bölgesi ilan edilmiş köy, 1983’te etüt raporlarıyla bu riskin kalktığı belgelenmiş. Aradan 64 yıl geçmiş ve 1955 yılındaki rapora dayandırılarak yeni bir afet bölgesi kararı alınmış. Konsey, jeofizik mühendisleri odasıyla ve köylülerle görüştü. Anlaşılan Yaylaköy’ü ve köylüleri yüzyıllardır yaşadıkları yerden sürmek için bir yola çıkılmış. İşimiz zor, savaşmaya devam” denildi.



HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de TBMM’de soru önergesi verdi. Çepni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan, bölgenin koruma altında olmasına rağmen Lodos Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmalarını neden devam ettirdiği sorusuna yanıt istedi. Çepni, kendilerine şikâyetlerini ileten yöre halkına, şirketin ‘20 yıl sonra Yaylaköy diye bir şey kalmayacak’ dediğinden bakanlığınızın bilgisi var mıdır” diye sordu.