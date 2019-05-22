Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu için İstanbul'da

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine rağmen YSK’nin seçimlerin iptali yönünde karar vermesinin ardından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu’na bir destek de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek olmak amacıyla bugün İstanbul Ümraniye’de olacak.

CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı’nın duyurduğu programa göre Yavaş, önce saat 13.45’te Ihlamurkuyu Semt Pazarında olacak. Saat 15.00’te Ümraniye Sanayi Sitesini ziyaret edecek olan Yavaş, saat 16.00’da ise MODOKO yönetimiyle bir araya gelecek. Mansur Yavaş’ın programı, saat 17.15’te İMES yönetim ziyareti devam edecek. Program, 18.00’de dernek ziyareti ve 19.00’da kanaat önderleri buluşması ile tamamlanacak.