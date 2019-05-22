YSK'nin gerekçeli kararında 'oy çalındı' ifadesi bulunmuyor



YSK, İstanbul seçimlerinin iptali için 2 gerekçe öne sürdü. Bunlardan birincisi 754 sandıkta yasaya rağmen sandık başkanlarının görevlendirilmesi ve 108 sandıkta sayım döküm cetvelinde imza bulunmaması gösterildi. Karar metninin hiçbir yerinde 'oy çalınması'yla ilgili bir ifade bulunmuyor. Ancak sonuç bölümünde sandık başkanları ile ilgi suç duyurusunda bulunulacağı belirtiliyor. YILDIRIM, 'ÇALDILAR' DEMİŞTİ

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlerin yenilenme nedeninin 'oy hırsızlığı' olduğunu söylemişti. Yıldırım, Esenler'de katıldığı iftar programından çıkarken, bir vatandaşın "Bu seçim neden iptal oldu?" sorusuna "Çok basit, çünkü çaldılar" şeklinde yanıt vermişti. Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında ise, "Oy hırsızlığını tespit ettik, sağlam çalmışlar. " demişti.

AYNI SÖYLEMİ ERDOĞAN DA KULLANDI

'Çaldılar' söylemini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da kullandı. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme nedenini "Oyları çaldılar, bu kadar basit." ifadeleriyle anlatmıştı.