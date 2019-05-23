Mahsun Kırmızıgül’ün Akit'e açtığı dava reddedildi

Mahkeme, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül’ün, Yeni Akit gazetesine açtığı davayı, düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirerek reddetti. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Mahsun Kırmızıgül, Yeni Akit gazetesinde 11 Ocak’ta kaleme alınan “Kırmızıgül’ün bu ahlaksız filmine izin vermeyin” başlıklı haberinde kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle 25 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Bugün yapılan karar duruşmasında Kırmızıgül’ün avukatı, “Müvekkilimin bu haberler karşısında ne şekilde yıprandığını dilekçemizde belirtmiştik. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz” dedi.

YENİ AKİT AVUKATI RTÜK CEZASINI DAYANAK GÖSTERDİ

Ümit Türk imzasıyla Sözcü'de yayınlanan habere göre; davalı Yeni Akit gazetesi avukatı ise filmle ilgili RTÜK’ün de para cezası kestiğini belirterek, “Kendi filmini ifade özgürlüğü olarak savunan davacının, bu haberi de yorum olarak görmesi gerekir. Davanın reddedilmesini talep ediyoruz” dedi. Tekrar söz alan Kırmızıgül’ün avukatı, RTÜK’ün verdiği kararın bu davayı bağlayamayacağını sözlerine ekledi. Kararını veren mahkeme, Yeni Akit’in haberindeki ifadeleri düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Kırmızıgül’ün tazminat istemli davasını reddetti.

“ESKİ TÜRKİYE ARTIKLARI!”

Yeni Akit’te 11 Ocak’ta yer alan haberde şu ifadelere yer verilmişti; “Eski Türkiye artıklarının, Müslüman Anadolu Milleti’nin değerlerini kendi kirli ideolojileri uğruna yok etmek için kullandıkları, “Sanat ve sinema ile Müslümanlara hakaret” metodu terör örgütlerinin son dönemdeki gözde yönetmeni Mahsun Kırmızıgül eli ile halen devam ediyor. Kırmızı gül, yönetmenliğini yaptığı son filmi Vezir Parmağı ile Müslümanlara ve İslami değerlere kin kustu. 28 Şubatçı bir zihniyetle sakallı cübbeli erkeklerin sapkın gösterildiği, iffet abidesi örtülü kadınlarımızın hafifmeşrepmiş gibi lanse edildiği ve cinsel öğelerin oldukça yoğun işlendiği, ‘ahlaksız’ film”