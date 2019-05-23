Bedelli askerlik yasasına göre, haksızca tutuklananların süreleri askerlikten sayılacak

Askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa teklifi, AKP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, gelecek hafta Genel Kurul’da görüşülmeye başlanacak. Yasa teklifindeki düzenlemeler şöyle:



Bedelliye ‘tecil’ sınırlaması: 1 aylık temel eğitim koşuluyla bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor. Bedelli askerlik için eğitim durumlarına göre yükümlülerin tecil süreleri dikkate alınacak. Tecil süreleri, lise eğitimi için 22, meslek liseleri için 25, meslek yüksekokulları ve lisans eğitimi için 28, lisanüstü eğitim için 32, doktora ve tıp eğitimi için 35, sporcular için 35 yaşa kadar olabilecek. Eğitim durumlarına göre bu süreleri aşan kişiler, bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayacak. Tecil sürelerinin bitiminde askerlik hizmetine başlamayarak “bakaya” kalanlar ya da asker kaçağı konumuna düşenler, bedelli askerlik kapsamı dışında tutulacak. Ancak yasa tasarısındaki geçici madde, yasanın çıkmasının ardından bakaya ya da asker kaçağı durumundakilere bir defaya mahsus bedelliye başvurma hakkı getiriyor. Bakaya ve asker kaçağı durumundakiler bedelli kurasına katılacak, kura çıkarsa bedelli, çıkmazsa 6 ay askerlik yapacaklar. Asker kaçağı ve bakaya durumunda olanlara kaçak kaldıkları gün başına idari para cezası uygulanacak. Kendiliğinden gelenler kaçak kaldıkları gün başına 5 TL, yakalananlar ise gün başına 10 TL idari para cezasıyla cezalandırılacaklar.



Başvuruda tercih yapılacak: Başlangıta hangi askerlik modelinin tercih edildiği sorulacak. Bedelli için talebin fazla olması durumunda kura çekilecek. Kurada çıkmayanlar bir sonraki kuraya katılabilecek.

Yedek astsubaylık getiriliyor: Lisans mezunu olanlar yedek subay, önlisans mezunu olanlar yedek astsubay olarak askerlik yapabilecek. 12 ay süren askerliğin 10 ayı boyunca maaş alacaklar.

Haksız tutukluluk sayılacak: Yasa teklifinde dikkat çeken bir unsur da haksız şekilde tutuklu kalanların cezaevinde geçirdikleri sürenin askerliğe sayılmasını öngören madde oldu. Teklifte, “Yargılama sonucu beraat edenlerin gözaltı ve tutukluluk süreleri askerlik hizmetinden sayılır” hükmü yer alıyor.

Polislerin durumu: Polis okuluna girenlerin askerliği tecil edilecek. Polisler meslekte 10 yılı doldurmaları durumunda askerlik yapmış sayılacaklar. Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının personeli ayrıca askerlik yapmayacak.