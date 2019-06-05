Özel okulların fiyatları cep yakıyor

Özel okulların 2019-2002 eğitim yılı fiyatları belli olmaya başladı. Dövizdeki artış, okulların fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl 60 bin lira düzeyinde olan okulların bu yılki fiyatları 80 bin liraya yükseldi.

Birgün’de yer alan habere göre, 2018 yılında 37 bin TL olan İstanbul İstek Okulları’nın ilkokulu fiyatı bu yıl 43 bin TL. İstek’te ortaokul ücretleri ise yıllık 48 bin lira. Bahçeşehir Okulları’nda 2018 yılında 10 bin TL ile 63 bin TL arasında değişecek fiyatlar bu yıl 85 bin TL’ye kadar çıkacak. TED Rönesans Koleji’nin anaokulu ücretleri 43 bin TL, ilkokul ücretleri 48 bin TL, ortaokul ücretleri 51 bin TL, lise ücretleri ise 53 bin TL olacak. ENKA Okulları velilerden ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için sırasıyla 77 bin TL, 78 bin TL ve 86 bin TL ücret talep edecek.

İŞTE GEÇEN YILIN VE BU YILIN ÜCRETLERİ

İstek Acıbadem Okulları

2018- Anaokulu 23 bin- 25 bin TL + Yemek; İlkokul 32 bin- 37 bin 200 TL; Lise 37 bin- 45 bin TL

2019 – Anaokulu 29 bin 800 TL-31 bin 100 TL; İlkokul 43 bin 900 TL; Ortaokul 48 bin 100 TL; Lise 53 bin TL.

Bahçeşehir Okulları

2018- Kademesine göre 10 bin 150 TL’den 63 bin 250 TL’ye kadar değişen fiyatlar.

2019- Anaokulu 20 bin 534 TL-43 bin 678 TL; İlköğretim 37bin 205 TL-53 bin 523 TL; Ortaokul 39 bin 241 TL-56 bin 701 TL; Lise 55 bin 572 TL-84 bin 902 TL.

TED Rönesans Koleji:

2018- Anaokulu 29 bin 212 TL; İlkokul 35 bin 435 TL; Ortaokul 37 bin 572; Lise 39 bin 900 TL.

2019 Anaokulu 43.182 TL; İlkokul 48.563 TL; Ortaokul 51.085 TL; Lise 53.832 TL.

FMV Işık Okulları:

2018- Anaokulu 30 bin 495 TL’den başlıyor. İlköğretim 36 bin 955 TL ‘den başlayıp 45 bin 268 TL’ye kadar çıkıyor. IB programı uygulanan liselerin ücretleri 45 bin 850 TL ile 52 bin 100 TL arasında. Fen lisesi ücretleri 38 bin 855 TL ile 49 bin 638 TL civarında.

2019- Anaokulu 39.300 TL-52.100 TL; İlkokul 47.600 TL-58.300 TL; Lise 48.700 TL-64.000 TL.

Ata Koleji:

2018- İlkokul 16 bin 850 TL, ortaokul 17 bin 500 TL. Lise ise 19 bin 500 TL. .

2019- İlkokul 21.000 TL; Ortaokul 22.000 TL-23.000 TL; Lise 24.000 TL.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları:

2018– Anaokulu yemek dâhil 29.500 TL-34.500 TL aralığında; ilkokul hazırlık 36.750 TL; ilkokul 47.250 TL; ortaokul 48.500 TL; kolej ve fen lisesi hazırlık sınıfları 49.250 TL; fen ve teknoloji lisesi: 43.500 TL

2019 – Anaokulu 36.000 TL – 40.750 TL; İlkokul 55.250 TL; Ortaokul 56.750 TL; Lise 52.500 TL – 57.500 TL.

ENKA Okulları:

2018- Anasınıfı yemek dâhil 58.335 TL; ilkokul 69.420 TL; ortaokul 68.295TL; lise 72.300TL.

2019- Anaokulu 77.244 TL; İlkokul 69.950 -77.244 TL; Ortaokul 69.950 TL-78.809 TL; Lise 83.415 TL-86.760 TL. (HABER MERKEZİ)