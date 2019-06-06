Süleyman Soylu AKP ve Erdoğan için ağzına geleni söylediği dönemi hatırlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de Trabzon Dernekleri ile bayramlaşma programına katıldı. Programda konuşma yapan Süleyman Soylu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da VIP salonuna alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklaması şöyle;



DEMOKRAT PARTİ'NİN GENEL BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI DÖNEMİ HATIRLATTI

"Bakın dün Trabzon'da havalimanında indi. Çok üzüldüğüm bir olay anlatacağım. Ben VIP kullanacağım. Ben bunu da söyleyeyim; Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptım VIP kullanmadım. Hakkım yoktu çünkü. Çünkü bir Genel Başkan olarak o listede adım yazmıyordu. Bana ne hak verilirse onu yaparım. Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım o listede adım yoktu. VIP kullanmadım. İktidar partisiyim daha. Ben oraya gitsem beni kim çıkaracak. Ama şundan ürktüm; hakkın hukukun yok. Olmadığın halde kullanıyorsun, yararlanıyorsun. Bu yanlış bir şey. Taa ne zamana kadar. Milletvekili olana kadar oralardan yararlanmadım. Sonra milletvekillerinin içerisinde olduğum zaman 2015'in Haziranına kadar. Nasıl kullanıyorsun. Yanında bir milletvekili arkadaşın olur, yanında bir kişi getirme hakkı var. Sende gerekirse oralara kadar girersin. Aksi taktirde kullanamazsın. Şimdi Trabzon'a geldi kullandı. Arkadaşlar nezaket göstermişler. Ben buradan çıkmak istiyorum demiş, çıkartmışlar. Sonra Ordu'da kullanmak istemiş. Demişler ki bak özel uçakla gidiyor. 14 kişi. İstirham ederim. Öbür taraftan alalım geçecek zaten, bir problem yok. Valiye it dedi it"

Trabzon'da protesto ile karşılanan kendisine "Akıllı ol Soylu" diyen vatandaşa "Artistlik yapma" diyen Soylu'nun İmamoğlu için "Allah kimseyi güç zehirlenmesine düşürmesin" sözü ise dikkat çekti.



AKP VE ERDOĞAN İÇİN BAKIN NELER DEMİŞTİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanlığı yaptığı dönemde AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır eleştiriler bulunduğu, her yerden sildirmeye çalıştığı sözleri ise yeniden gündem oldu.

