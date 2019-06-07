Sultangazi'de yılanlar evlere kadar girdi

Sultangazi'de Kent Ormanı'na yakın iki mahallede yılanlar sokak ve evlere kadar girdi. İki farklı adreste kaydedilen görüntülerde, vatandaşların yılanlara verdiği tepkiler ilginç görüntüler oluşturdu.

“SÖYLE YILANA EVE GİRMESİN"

75. Yıl Mahallesi'nde halkın ve çocukların yoğun olduğu sokakta görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan korkuya neden oldu. Yılanı görenler cep telefonlarına sarıldı. Yılanı görüntüleyen vatandaş ile bir arkadaşı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Görüntüyü çeken arkadaşına seslenen bir kişi, “Söyle eve girmesin" derken arkadaşı da, “Olur abi söyleyeyim. Girme eve. Ne deyim abi." şeklinde karşılık veriyor.

“KİM GETİRDİ SENİ BENİM KAPIMA?"

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde çekilen bir başka görüntü de ise, evinin önünde yılan ve kediyi gören kadın, yaralı olduğunu fark ettiği ve hareketsiz bir şekilde duran yılana, “Kim getirdi seni benim kapıma? Ya da niye geldin? Hadi git yavrum" şeklinde seslendiği görülüyor. Yılanı yaraladığını düşündüğü kediye dönen kadının, “Çıkın buradan. Ben bunu ormana atayım" dediği kameraya yansıyor.