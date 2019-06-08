CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Arslan'ın cenazesinin bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabutun getirildiği bina önünde eşi Nursel, kızı Nazife, oğlu Mesut Can Arslan ile akrabaları, milletvekilleri, partililer ve sanatçı Müjde Ar'ın da aralarında olduğu sevenleri bir araya geldi.

İl Başkanı Mahir Akbaba, saygı duruşunda bulunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Kazım Arslan ile 1980'li yıllarda tanıştığını ve onu bir abi gibi sevdiğini belirtti.

Kazım Arslan'ın düşüncelerine büyük önem verdiğini kaydeden Akbaba, "Acımız tarif edilemez, çok seveni varmış, burada hepimizi bir araya getirdi." dedi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da Türkiye için çok önemli bir isim olan Kazım Arslan ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti.

"Halka hizmet etmeyi çok seviyordu"

Mesut Can Arslan da babasına veda etmek istemediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir eş ve çok iyi bir babaydı. İki aşkı vardı biri annem, diğeri partisi. Partisi için her zaman koşturdu. Siyasette kötü günler gördü ama vazgeçmedi. Halka hizmet etmeyi çok seviyordu, çok erken bir ayrılık oldu."

Konuşmaların ardından helallik alındı, dualar okundu ve cenaze Arslan ailesinin evine uğurlandı.

Evin bahçesinde kızı, eşi ve kayınvalidesi tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın cenazesi, bugün öğle vakti Müftü Ahmet Hulusi Camisi'ndeki törenin ardından Denizli Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Solmaz Köyü'nde 1954 yılında dünyaya gelen Arslan, 1976'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, uzun yıllar avukatlık ve siyaset yapmıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Kazım Arslan, "Siyasete Adanan Hayat" adlı bir kitap kaleme almıştı.

Arslan, Antalya'da geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirmişti.

Törenin ardından Memleketi Denizli’ye götürülen Arslan için için, CHP il binasında bugün bir tören düzenlendi. Törenin ardından Arslan’ın cenazesi PAÜ Kampüsü Müftü Ahmet Hulusi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı.

Hayatını kaybeden Kazım Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

MÜJDE AR: KEŞKE DAHA UZUN YILLAR BİRLİKTE OLABİLSEYDİK

Cenaze töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan usta sanatçı Ar; “Kazım Bey, kimselere benzetemediğimiz bir siyasetçiydi. İnsan ilişkileri, dürüstlüğü, nezaketi, hayata bakışı ve Denizli ile kucaklaşması… Kelimelere sığmayacak kadar zengin bir dünyası vardı. Kazım Bey ile yeni tanıştık. Tanışalı yaklaşık 1 yıl oldu. Fakat, kendisi ve ailesi, hayatımızda güzel bir yer aldı. Bundan 1 ay önce oğlumuzun düğününe kadar gelmişti. 4 Eylül’de kızının anaokulunun açılışına gelecektik. Kısmet olmadı. ‘Örnek’ dediğimiz insan; bence Kazım Arslan. Gerçekten hiç kimselere benzetemiyorum. Hayatımda çok şey gördüm, çok insan tanıdım. Kazım Bey gerçekten bambaşka birisiydi. Denizli’ye çok şey katmış. Son seçimde ‘dağ-tepe’ demeden tüm evleri gezmiş. Bence bu seçimdeki başarı bence ona ait. Ama hayatı bu kadarmış. Hayatımızda çok erken gitti. Keşke daha uzun yıllar birlikte olabilseydik” dedi.