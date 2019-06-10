Zindaşti’nin avukatı hakkında yakalama kararı

Yakalanan tetikçi E.Ö, ifadesinde cinayet öncesi kendisini tutan Tolga Hakan C’yle birlikte Naci Şerifi Zindaşti’nin avukatı İlker D’yle görüştüğünü söyledi. Tolga Hakan C’nin terk ettiği araçta avukat İlker D’nin parmak izi çıktı. Polis, cinayeti organize eden Tolga Hakan C., tetikçi E.Ö. ve avukat İlker D’nin, olay öncesi birlikte oldukları anlara ait görüntülere ulaştı. Yurtdışına çıktığı ortaya çıkan avukat hakkında yakalama kararı çıktı.

Habertürk’ün haberine göre, Büyükçekmece’de 2014’te öldürülen Naci Şerifi Zindaşti’nin kızının ve yeğeninin cinayetiyle ilgili hakkında kırmızı bülten bulunan İlhan Ünğan, 7 Nisan günü öldürülmüştü.

Cinayeti itiraf eden tetikçi E.Ö., öldürdüğü kişinin İlhan Ünğan olduğunu bilmediğini söyledi. Tolga Hakan C. ile olan bağlantıları, olay öncesine kadar tüm detayları verdi. Tolga Hakan C. dışında önemli bir ismi daha polise söyledi. Tetikçi E.Ö, polise, olaydan birkaç gün önce kendisini kiralayan Tolga Hakan C’yle birlikte Maslak’ta bir alışveriş merkezinde İlker D. ile görüştüğünü ve cinayetle ilgili konuştuklarını söyledi. Polis, bu ismin Naci Şerifi Zindaşti’nin avukatı İlker D. olduğunu tespit etti. Savcılığın talimatı üzerine soruşturma derinleştirildi.

Parmak izi çıktı

Polis, tetikçinin bu iddiaları üzerine Maslak’ta bulunan alışveriş merkezinde çalışma yaptı. Tetikçinin, “buluştuğumuz yer” dediği kafe bulundu. Polis, burada ilginç bir detayla karşılaştı. Avukat İlker D., Tolga Hakan C. ve tetikçinin bir araya geldiği güne ait güvenlik kamera görüntülerinin olmadığı görüldü. Polis kısa bir araştırmada, görüntüleri avukat İlker D’nin yüklü miktar karşılığında bilgisayar harddiskini satın aldığı iddialarına ulaştı. Polis, 3 ismin birlikte olduğu bir başka noktadaki görüntülerine ulaştı. Avukat İlker D’nin olaydan 3 gün sonra sabah erken saatlerde İran’a gittiği tespit edildi. Cinayeti organize eden ve firar eden Tolga Hakan C’nin de olay yerinde bıraktığı aracın incelemesinde avukat İlker D’ye ait parmak izi çıktı. Delilleri inceleyen soruşturma savcısı, Naci Şerifi Zindaşti’nin avukatı İlker D. hakkında yakalama kararı çıkarttı. İlhan Ünğan cinayeti ile bağlantısı olduğu iddia edilen avukat İlker D. polis tarafından aranmaya başlandı. Olayla ilgili Tolga Hakan C. de aranıyor.