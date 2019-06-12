“İstanbul seçimi bir demokrasi mücadelesidir”

Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarına destek için Bağcılar’a giden ve burada bölge seçim koordinasyon sorumlusu 24. dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez’i makamında ziyaret eden Başkan Serdar Aksoy, bölge hakkında bilgi aldı ve ilçe örgütü ile birlikte seçim çalışmalarına bugün itibariyle başladı. Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarına destek için Bağcılar’a giden ve burada bölge seçim koordinasyon sorumlusu 24. dönem İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez’i makamında ziyaret eden Başkan Serdar Aksoy, bölge hakkında bilgi aldı ve ilçe örgütü ile birlikte seçim çalışmalarına bugün itibariyle başladı.

“AKP’ye oy verenler bile artık İmamoğlu diyor”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile birlikte partinin görevlendirdiği Bağcılar bölgesinde 23 Haziran seçimleri için oy isteyen Başkan Serdar Aksoy’a İzmir Milletvekili Ednan Arslan’da eşlik etti. Bağcılar Merkez Kıraathanesi’nde halkla bir araya gelen Serdar Aksoy, “Bütün ülkenin gözü şu an İstanbul’da. İmamoğlu ile yatıyor, İmamoğlu ile kalkıyoruz. Benim Bağcılar’da gördüğüm sağcısı solcusu yok artık. Bu seçim farklı bir seçim. İnsanlar artık değişim istiyor. Biz bu değişimi İzmir’de yaşadık, inşallah siz de İstanbul’da yaşayacaksınız” dedi. Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Aksoy, Bağcılar’da çalışma yapmayı özellikle istediğini çünkü buradan alınacak bir oyun bile çok kıymetli olduğunu söyledi. Eskiden AKP’ye oy veren birçok insanın da İmamoğlu’nu başkan olarak görmek istediğini sözlerine ekledi.

“Bu bir demokrasi mücadelesidir”

Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Enez Belediye Başkanı Ahmet Çayır ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile Bağcılar’da Güneşli Trakyalılar Derneği’ni de ziyaret eden Serdar Aksoy, “Seçim kampanyası için burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Biz İzmir’de ve Menemen’de büyük bir değişim için ilk adımı attık. Tunç Soyer başkanımız ile ve genç bir ekiple projelerimizi hayata geçirmek için şevkle çalışıyoruz. İnanıyorum ki 23 Haziran seçimlerinden sonra siz de Ekrem İmamoğlu ile bu değişimi hissedeceksiniz” dedi. Başkan Aksoy, “23 Haziran seçimlerinde ister CHP’li, ister AKP’li ya da herhangi başka bir partili olun, ister Alevi ister Suni olun bunların hiçbir önemi olmayacak. İnsanlar yapılmış olan bir haksızlığa karşı oy kullanacaklar. Sandıktan çıkan sonuca saygı gösterilmedi. Temel sorun bu. Ve biz bu soruna karşı ortak hareket etmek zorundayız” diye konuştu.

Toplumun değişim istediğine dikkat çeken Aksoy, AKP’nin seçimi kazanmaktan çok parti olarak kendine çeki düzen vermeye odaklanması gerektiğini belirtti. 23 Haziran’ın ülkemiz demokrasisi için önemli bir tarih olacağına değinen ve bu saatten sonra kimin kazandığının değil, demokrasinin önemli olduğunun altını çizen Serdar Aksoy, “Bu seçimde İmamoğlu’nun kazanması yapılan haksızlığa karşı durmak demek, demokrasinin kazanması demek olacak. Biz de bu yolda elimizden gelen desteği sağlayacağız” şeklinde konuştu.