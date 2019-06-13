Koltuğa polis eşliğinde oturdu ama...

Milli Eğitim Bakanlığı, Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü görevine son dakika ataması yaptı. Ani bir kararla Çorum Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, görevden alınarak yerine Yozgat Bozok Üniversitesinde görev yapan Ömer Yılmaz getirildi. Ömer Yılmaz bakanlığın atama kararının hemen ardından Çorum’a geldi. Ancak yeni müdürün göreve başlaması olaylı oldu. Edinilen bilgiye göre Ömer Yılmaz göreve başlamak için sabah saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü makamına geldiği sırada, bazı çalışanların tepkisiyle karşılaştı. Yılmaz’ın makama girmesine engel olunması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbarı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin devreye girmesi üzerine makamına çıkan yeni milli eğitim müdürü Ömer Yılmaz göreve başladı.

İşte tam bunlar yaşanırken Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü için Ankara’da da adeta güç savaşı yaşanmaya başladı. İddiaya göre, bürokrasi ile milletvekilleri arasında artama krizi çıktı. Yahya Çoban’ın görevde kalması için bazı AKP Çorum milletvekilleri devreye girdi.

Öğle saatlerinde AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın devreye girmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığının atamayı geri çektiği ve Yahya Çoban’ın görevde kalacağı kamuoyuna duyuruldu.

ÇORUMLULARLA YOZGATLILARIN KOLTUK SAVAŞI

Öte yandan bu atama Çorumlu siyasilerle Yozgatlı bürokratların savaşı olarak algılandı. Edinilen bilgiye göre AKP Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın atamasını durdurduğu Ömer Yılmaz’ın Yozgatlı olan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, tarafından atandığı öğrenildi.