Otelin sahibi konuştu: Uygun olmadığını biz de farkettik

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Ürgüp'te doğal kayalık alanda faaliyet gösteren 72 odalı otele ait asansör, 2012 yılında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan izinle 2 yıl önce yaptırıldı.

Yunak Mahallesi'ndeki otelde kalan müşterilerin, doğal kayalığın üzerine çıkıp Kapadokya'yı seyretmesi için yaptırılan asansör, sosyal medyaya görüntülerinin yayınlanması üzerine büyük tepki çekti.

''ASANSÖRÜN UYGUN OLMADIĞINI BİZ DE FARKETTİK''

2 yıl önce yaptırılan asansöre ilişkin açıklama yapan Otel sahibi Erol Özsoy, "Asansör kulesinin doğaya uygun olmadığını biz de farkettik, değiştirilmesi için koruma kuruluna başvurduk. Yeni çizimlerimizi, mimarlarımız verdi. Burada çekilen bir fotoğraf, sosya medyada paylaşılınca, asansör gündem oldu" dedi.

'YATIRIMLARIMIZI DURDURMA KARARI ALDIK'

Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımcıların bu konularda uğraştırılması bizi soğutuyor. Bizim burada 3 otelimiz, 3 tane de balon şirketimiz var. Yatırımlarımız daha da devam edecekti. 5 yıldızlı, 450 odalı Ürgüp'te otel yapmayı planladık. Bunun için yer aldık ve projeleri devam ediyordu. Fakat bu olaylar üzerine yatırımlarımızı durdurma kararı aldık. Bundan sonra, projelerimizi yapmayacağımızı kamuoyuna duyuruyorum." ​