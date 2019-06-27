'Seçim yenilenmesin' diyen YSK üyesinin eşi 'tayin' edildi

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmesine muhalif kalan üyelerden Kürşat Hamurcu’nun hâkim eşi Şahizer Hamurcu, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesiyle Urla hâkimliğinden, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini 6 Mayıs’ta, 4’e karşı 7 oyla iptal etmişti. Karşı oy kullanan üyelerden Kürşat Hamurcu’nun hâkim eşinin talep etmediği halde 31 Mayıs’taki HSK yaz kararnamesiyle görev yerinin değiştirilmesi yargı çevrelerinde dikkat çekti.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, uzun yıllar Ankara hâkimi olarak görev yapan kıdemli hâkim Şahizer Hamurcu’nun Urla hâkimliğinden, Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanması “terfi” gibi görünse de teammüllere göre öyle değil. Yapılan görev değişikliğinin “terfi” olabilmesi için teamülen, kişinin talep etmesi gerekiyor.

ALIŞILDIK BİR DURUM DEĞİL

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, yaz kararnamesini hazırlamadan önce hâkim ve savcıların taleplerini alıyor. Hakkında herhangi bir soruşturma olmayan ve talepte bulunmayan kıdemli hâkim ve cumhuriyet savcılarının, süresi dolmadığı zaman kararnameyle görev yerinin değiştirilmesi alışıldık bir durum değil.

Bu nedenle Urla hâkimi olarak görev yapan ve birkaç yıla emekli olmayı planladığı yargı çevrelerinde bilinen Şahizer Hamurcu’nun, herhangi bir talebi olmadığı halde yaz kararnamesiyle İzmir merkeze atanmasına yargı camiasında “terfi” gözüyle bakılmadı.