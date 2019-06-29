Behzat Ç.'den fragman yayınlandı: Coğrafya kaderdir

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak diziden bir önizleme videosu paylaşıldı. Yayınlanan yeni fragmana göre İnanç Konukçu’nun oynadığı Hayalet lakaplı Sabri Özay, KHK ile polislikten ihraç edilmiş.

Yayınlandığı 3 sezonun sonunda biten ve 6 yıl sonra geri dönen dizinin fragmanında, Hayalet’in solcu olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile polislikten atıldığı bilgisi yer alıyor. Fragmanın sonunda ise Hayalet, “Coğrafya insanın kaderidir” cümlesini kuruyor. (Gazete Duvar)