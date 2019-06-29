Duvarın ardına mektup

Eski CHP milletvekili Atilla Kart, Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan gazetemiz eski çalışanlarından karikatürist Musa Kart ve HDP’li Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti. Cezaevi önünde açıklama yapmasına izin verilmeyen Atilla Kart, kapalı görüşteki izlenimlerini anlattı.

HDP Kocaeli İl Eşbaşkanı Şahabettin Işık’ın da kendisine eşlik ettiği Kart, kapalı görüşte telefonla bir camın arkasından yaklaşık 40 dakika kadar bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, “Hiçbir zaman bir intikam ve öfke duygusuna kapılmamışlar. Türkiye’nin barışı ve demokrasisi için sorumluluklarının bilincindeler. Sırrı Süreyya Önder cezaevinde üretmeye devam ediyor. Tarihi boyutuyla çok önemli şeyler ürettiğini ve toplumla paylaşacağını ifade edebilirim. Sırrı Süreyya Önder her ne kadar cezaevinde olsa da topluma karşı görevini yerine getiriyor. Bir insan olarak bu insanlar bu üretimlerini dışarıda yapmalı. Bu üretimlerini özgür ortamlarda yapmalı. Bu ortamı yaratmak Türkiye’yi yönetenler için bir sorumluluktur” dedi. Hem Musa Kart’ın hem de Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Kart, “Moralleri çok iyi ve çok güçlü. Görüntü olarak da iyi görünüyorlardı. Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik aynı koğuşta kalıyorlar. Biliyorsunuz Sırrı Süreyya Önder esprili bir karaktere sahiptir. Görüşmemiz esnasında siyasi liderlere yönelik harika gözlem ve tespitleri oldu. Teşhisleri oldukça yerindeydi ve yine beni güldürmeyi başardı. Ancak bu esprileri kendimde muhafaza etmek istiyorum. Yine Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul seçimlerine ilişkin çıkan sonuçtan memnun olduğunu gözlemledim” diye konuştu.

Cezaevinde çizemiyor

Musa Kart’ın ise her zamanki esprili diliyle kendisini karşıladığını, belirten Kart, “Musa’nın bir gazeteci ve karikatürist olarak Türkiye’nin barışına, demokrasisine ve mizahına muazzam katkıları oldu. Musa’nın karikatürlerine bakın Türkiye’nin fotoğrafını göreceksiniz. İçeride pek çizme imkânı olduğunu zannetmiyorum. Daha çok hukuk kitaplarını okumaya yoğunlaşmış durumda” ifadelerini kullandı.

Kapalı görüşteki izlenimlerini anlatan Kart, “Musa ile Sırrı şuana kadar yüz yüze görüşmemişler ama haftada bir kere birbirlerine mektup yazıyorlar. Tabii mektuplar cezaevinde okunduğu için bir koğuştan diğer koğuşa 1 haftada ulaşabiliyor” dedi.

Gazetemiz eski çalışanlarından Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik’in de durumlarının gayet iyi olduğunu kaydeden Kart, “Hepsi birbiriyle dayanışma içerisinde. Musa cezaevinde herhangi bir sıkıntı veya sorun yaşamadıklarını söyledi. Koğuşlar farklı saatlerde ortak alana çıkıyor. Musa ile Sırrı şu ana kadar yüz yüze görüşmemişler ama haftada bir kere birbirlerine mektup yazıyorlar. Bir hafta Sırrı yazıyor, diğer hafta Musa cevap gönderiyor. Tabii mektuplar cezaevinde okunduğu için bir koğuştan diğer koğuşa toplamda 20 adım mesafedeki yere mektup 1 haftada ancak ulaşabiliyor. Aralarında bir duvar ve duvarın ardına mektup yazıyorlar” şeklinde konuştu.