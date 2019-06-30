Yok sayılan facia: Ne destek ne tazminat

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ihmaller zinciri nedeniyle 25 yurttaşın yaşamını yitirdiği Çorlu tren faciasında yakınlarını kaybedenlere ve yaralananlara bir yıldır ne yardım yapıldığını ne de tazminat verildiğini belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı. İlgezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’a, “Hayatını kaybeden 25 yurttaşımızın ailelerine ve yaralanan 340 yurttaşımıza maddi ve manevi tazminat verilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır” sorusunu yöneltti.

Çorlu tren faciasının 8 Temmuz’da birinci yıldönümü öncesi yaklaşık bir yıldır yakınlarını kaybeden ailelerin adalet talebi sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, süreçle ilgili hazırladığı soru önergesinde son 5 yılda demiryolu kazalarında ölenlerin sayısının yüzde 69 arttığına dikkat çekti.

Kaza oranları arttı

İlgezdi, 2018 yılında 2017’ye göre demiryolu kaza sayısının yüzde 34, demiryolu kazalarında yaşamını yitirenlerin sayısının ise yüzde 85 oranında arttığına dikkat çekerek “2018 yılında yaralı sayısı da yüzde 113 oranında artmıştır. 2018 yılında, bir önceki yıla göre, trenlerin kişilere çarpma oranlarında da yüzde 88 düzeyinde bir artış yaşanmıştır” görüşünü dile getirdi.

Çorlu tren faciasında 25 yurttaşın yaşamını yitirdiğini, 340 yurttaşın ise yaralandığını anımsatan İlgezdi; üzerinden bir yıla yakın süre geçmesine karşın faciayla ilgili duruşmanın hâlâ yapılmadığına dikkat çekti. İlgezdi; bir yıllık süre içerisinde TCDD tarafından yakınlarını kaybedenlere maddi ve manevi bir tazminat teklifi dahi yapılmadığını belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit

Turan’a şu soruları yöneltti:

“Demiryolu kaza istatistiklerine bakıldığında ölü ve kaza sayılarında feci artışın sebepleri nelerdir? Bu kazaları ve ölüm oranlarını azaltmak için TCDD neden bir çalışma yapmamaktadır? Çorlu tren faciası iddianamesinde kusuru bulunduğu iddia edilen kaç TCDD çalışanı vardır? Yakınlarını kaybedenlere ve yaralananlara 1 yıla yakın süredir bir yardım yapılmadığı, bir tazminat teklifi dahi sunulmadığı düşünüldüğünde, yaşanan mağduriyeti hafifletmek için TCDD bir şeyler yapacak mıdır? Hayatını kaybeden 25 yurttaşımızın ailelerine ve yaralanan 340 yurttaşımıza maddi ve manevi tazminat verilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır?”