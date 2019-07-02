TSK'de FETÖ operasyonu: 51 ilde 137 yakalama kararı

İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli merkezli toplam 50 ilde düzenlenen 3 ayrı operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 97 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AA
Yayınlanma tarihi: 2 Temmuz 2019 Salı, 10:02

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

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