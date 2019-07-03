Darülaceze sakini yarışmada kazandığı ödülü bağışladı



Darülaceze sakinlerinden 68 yaşındaki Füsun Kaslak, bir televizyon kanalında katıldığı bilgi yarışmasında kazandığı ödülü, kurumun "Sosyal Hizmet Şehri" projesine bağışladı.

Kısa süreli bir evlilik yapan ve sonrasında kimseye yük olmamak için 20 yıl önce Darülaceze'de yaşamaya karar veren Kaslak, kurumun İstanbul'da hayata geçireceği "Sosyal Hizmet Şehri" projesine katkıda bulunmak için bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına katıldı.

Yarışmada, kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak, 30 bin lira kazanan Kaslak, ödülü 20 yıldır sığındığı "şefkat yuvası"na bağışlayarak, vefa borcunu ödedi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından paylaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kaslak'ın kendisine sarılırken ve yarışmada çekildiği 2 fotoğrafa yer vererek, "Darülaceze sakini Füsun teyzemiz katıldığı bilgi yarışmasından kazandığı ödülü, Darülacezemizin yeni kurulacak olan 'Sosyal Hizmet Şehri' projesine bağışladı. Ellerinden öperiz Füsun teyze." ifadelerini kullandı.



68 yaşındaki Füsun Kaslak, çok kısa süreli bir evlilik yaptığını ve çocuğunun olmadığını belirterek, 1999'da Darülaceze'ye yerleştiğini anlattı.

"Seve seve bağış yaptım"

Yarışmayı her zaman takip ettiğini ve zevk için katıldığını ifade eden Kaslak, şunları dile getirdi:

"Çok heyecanlıydım. Maalesef oturduğu yerdeki gibi değilmiş. 30 bin lira alacağımdan hiç ümidim yoktu. Yarışmaya gelen arkadaşlar bana, 'Siz kazanacaksınız, bizden yüksek alacaksınız' dediler. 'Bana şaka yapıyorsunuz' dedim. Çünkü onlar hep yüksek tahsilli. Beni çağırdıklarında 'Eyvah' dedim, sağ ayağımı atarak, 'Bismillah' deyip içeri girdim. Ne dediğimin farkında değildi. Cumartesi günü seyrederken kendimi gördüm. Heyecan doruktaydı."

Kaslak, ödülü kendi isteğiyle Darülaceze'ye bağışladığını vurgulayarak, "Seve seve bağış yaptım. Faydalı bir proje olacak. Yeni yerimiz yapılıyor. Darülaceze ölürken beni yaşattı. Ben de yeni yapılacak projeye ufak bir katkım olsun diye bu bağışı aklıma koymuştum ve gerçekleştirdim. Çok iyi oldu. Çok mutlu oldum. Yine böyle bir şey olsa yine bağış yaparım." diye konuştu.