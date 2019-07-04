'Bilet yok' diye otobüs firmasının minibüsünü çaldı, kazada öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çalıntı araçla kaza yapan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. C.Ç. adlı şahıs, Adana otogarında İstanbul’a gitmek için bir firmadan bilet almak istedi. Bilet olmadığını beyan eden firma yetkililerine kızıp, aynı firmaya ait minibüsü çalarak kaçtı.

C.Ç. adlı şahıs Tarsus’ta 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı’nda refüjlere çarparak kaza yaptı. Ehliyeti olmadığını öğrenilen C.Ç. kazada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.