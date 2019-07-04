Metrobüste kadına şiddet kamerada

IRKÇI SALDIRIYA SESİZ KALMADI

İstanbul'da metrobüste oturacak yer atışması sözlü şiddete döndü. Özbek kadına 'Kesin sesinizi, mahallemde araca binemiyorum. Yabancılar oturuyor" sözleriyle ırkçı saldırıda bulundu. Olanları telefonla kayda almak isteyen yurttaşın elinden telefonu alınarak kıralmaya çalışıldı. O anlar da kameraya yansıdı. Ortam ise sözlü şiddette bulunan adamın araçtan indirilmesiyle son buldu.

'YANINA KALMASIN'

Yaşadığı psikolojik ve fiziki şiddetin duyarlılık oluşturması için telefonla kayıt yapan yurttaş "Yanına kalsın istemiyorum. Biz kadınların çalışma hayatı içinde yaşadığımız zorlukların yanı sıra taciz, tecavüz, şiddet vs toplu taşıma araçlarında da rahat yok. Bu haberin paylaşılmasını, bu adamın teşhir edilmesini istiyorum. Kadın düşmanları ve ırkçılar rahat olamasınlar" paylaşımında bulundu.