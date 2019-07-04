Başkana ‘susturma’ cezası

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’a, gazetemizde yar alan “Memur misafirhanelerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla milletvekillerine tahsis edilmesi” haberinin ardından soruşturma açıldı. Durmuş’a, Orman Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından “maaştan kesme ve suçun tekrarı halinde meslekten ihraç edilme” cezası verildi. Cezanın bir “susturma aracı” olduğunu belirten Durmuş, “Bir sendika başkanı ceza verilerek susturulmaya çalışılıyor. Yıkım politikalarına susmayacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) bağlı bazı memur misafirhanelerinin milletvekillerine tahsis edildiği skandalını gazetemiz geçen mayıs ayında kamuoyuna duyurmuştu. OGM’ye bağlı bir enstitüde uzman olarak görev yapan ve aynı zamanda Tarım Orman-İş Genel Başkanlığı’nı yürüten Durmuş’a, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamaların ardından, OGM tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Durmuş, açıklamaları OGM personeli olarak değil, “sendika başkanı” sıfatı ile yaptığı için OGM müfettişlerine ifade vermeyi reddetti. Bunun ardından Durmuş’a, OGM müfettişleri tarafından gönderilen tebligat ile “seçilmiş milletvekillerinin kişilik haklarına hakaret, milletvekillerin misafirhanede kaldığı bilgisinin istihbari bilgi olduğu için bunun terör örgütlerince öğrenilmesinin ‘terör eylemi’ riski doğurması, kurumu küçük düşürücü ve huzurunu bozucu davranıştan” dolayı, “kademe ilerlemesinin durdurulması, brüt maaşından 1/4 oranında kesme ve suçun tekrarı halinde ihraç edilme” ile cezalandırıldığı bildirildi.



‘OGM müfettişi denetleyemez’

Karara ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yapan Durmuş, uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve sendikaların bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre sendikaların çalışmalarından dolayı cezalandırılamayacağını belirtti. Açıklamaları sendika başkanı sıfatı ile yaptığının altını çizen Durmuş, “Aynı cezayı geçen yıl da verdiler. Ben dava açtım ve kazandım. Ankara 18. İdare Mahkemesi, hakkımdaki cezayı kaldırdı. Bakanlıkça onaylanmış sendika tüzüğüne göre ve sendika başkanı sıfatımla açıklama yapıyorum. OGM’nin sendikayı denetleme hakkı yoktur. Hukuksuz bir durum varsa, milletvekiline hakaret etmişsem ancak savcılık soruşturma açabilir. Burada savcıya bile yetki gaspı var. Sendikalar haksızlığa karşı mücadele etmek için vardır. Burada bir sendika başkanına ceza verilerek susturulmaya çalışılıyor. ‘Suçun tekrarı halinde ihraç cezası’ vermek bir tehdittir, ‘Bir daha konuşma’ demektir. Kurumu soyup satanlara bile verilmeyen ceza ilk kez bana veriliyor. Bu haksızlıklara karşı susmayacağız. Hukuksuzluklara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Durmuş, bugün Söğütözü’nde bulunan Orman Genel Müdürlüğü’nün kapısının önünde saat 13.00’da basın açıklaması yapacağını söyledi. Durmuş, “haksızlığa karşı duran” herkesi ve tüm basın mensuplarını OGM önüne davet etti.