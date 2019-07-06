Arılar can aldı

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Perşembe günü, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yaşar Gedikoğlu'nu da arıların soktuğu, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Kırsal Bağlıca Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde arı kovanları bulunan 3 çocuk annesi Zehra Aydın, dün saat 18.00 sıralarında arı saldırısına uğradı. Arıların sokması sonucu fenalaşan Aydın, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, bu sabah yaşamını yitirdi. Zehra Aydın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…